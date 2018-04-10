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В Киеве открыли эротическое пространство с товарами украинских производителей

Ню-фотограф Константин Саввопуло открыл свободное эротическое пространство, где украинские эро-товары можно примерить и купить

Его назвали S39.

В этом пространстве объединили арт-галерею и шоурум эротической атрибутики. В ассортименте шоурума есть около 100 видов бандажа, ударных инструментов и кожаного фетиш-белья. Все это производят украинские бренды.

В S39 продают картины художников, которые пишут в эротическом стиле.

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В шоуруме можно примерить любой аксессуар и, если он подходит, купить его.

Это пространство Константин Саввопуло создал для того, чтобы люди не боялись своих желаний и говорили о них со своим партнером.

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