В Киеве открыли эротическое пространство с товарами украинских производителей
10 апреля, 2018, 14:28
Ню-фотограф Константин Саввопуло открыл свободное эротическое пространство, где украинские эро-товары можно примерить и купить
Его назвали S39.
В этом пространстве объединили арт-галерею и шоурум эротической атрибутики. В ассортименте шоурума есть около 100 видов бандажа, ударных инструментов и кожаного фетиш-белья. Все это производят украинские бренды.
В S39 продают картины художников, которые пишут в эротическом стиле.
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В шоуруме можно примерить любой аксессуар и, если он подходит, купить его.
Это пространство Константин Саввопуло создал для того, чтобы люди не боялись своих желаний и говорили о них со своим партнером.
- Напомним, компания Realbotix представила нового секс-робота по имени Генри, который не только выполняет сексуальные функции, но и может рассказывать шутки, вести беседу и говорить комплименты.
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