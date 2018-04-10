В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта
10 апреля, 2018, 23:51
В немецком Швайнфурте военный вертолет врезался в башню аэропорта, в результате чего погиб один работник
Об этом сообщает Spiegel.
Военный вертолет приземлился в аэропорту для дозаправки. Однако, подъезжая к заправке, он задел лопастями стену здания диспетчерского пункта.
Обломки пункта, разлетевшегося, повредили другие здания аэропорта и ранили 60-летнего работника. Мужчину доставили в больницу, однако он скончался. Эксперты оценивают убытки вследствие аварии в миллионы евро.
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