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В центре Харькова произошла стрельба, двух госпитализировали

10 апреля в центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского устроили стрельбу

Об этом сообщает “Городской Дозор”.

Сообщается, что у стрелявших было оружие и кастеты. Свидетели рассказывают о группе 20-30 молодчиков в спортивных костюмах, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского.

Далее были хлопки и крики, после чего парни скрылись в направлении станции метро “Архитектора Бекетова”. По предварительной информации, ранены два человека. Скорая госпитализировала пострадавших в больницу.

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