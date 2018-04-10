В центре Харькова произошла стрельба, двух госпитализировали

10 апреля, 2018, 17:23

10 апреля в центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского устроили стрельбу

Об этом сообщает “Городской Дозор”.

Сообщается, что у стрелявших было оружие и кастеты. Свидетели рассказывают о группе 20-30 молодчиков в спортивных костюмах, которые забежали в один из офисов на улице Чайковского.

Далее были хлопки и крики, после чего парни скрылись в направлении станции метро “Архитектора Бекетова”. По предварительной информации, ранены два человека. Скорая госпитализировала пострадавших в больницу.