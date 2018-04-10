Украинский стартап Petcube получил немецкую награду за дизайн
10 апреля, 2018, 12:05
Украинский гаджет Petcube выиграл премию Red Dot Award в номинации "Промышленный дизайн"
Об этом стартап написал на своей Facebook-странице.
Премию получил Petcube Bites - это камера наблюдения за домашними любимцами. С ее помощью можно дистанционно кормить животное через приложение на смартфоне.
Petcube – это гаджет, с которым можно в любое время наблюдать за животными дома, разговаривать и играться лазерной точкой, которой можно управлять с телефона.
Премия Red Dot Design Award – награда в сфере дизайна. Победителей определяет "Центр дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия" из города Эссен.
За премию соревновались 6300 изобретений из 59 стран мира.
- Напомним, три украинских стартапа
https://espreso.tv/news/2018/01/31/try_ukrayinski_startapy_otrymaly_status_naykraschykh_u_svitiсреди них - PetCube.
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