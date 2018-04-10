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Украинский стартап Petcube получил немецкую награду за дизайн

Украинский гаджет Petcube выиграл премию Red Dot Award в номинации "Промышленный дизайн"

Об этом стартап написал на своей Facebook-странице.

Премию получил Petcube Bites - это камера наблюдения за домашними любимцами. С ее помощью можно дистанционно кормить животное через приложение на смартфоне.

Petcube – это гаджет, с которым можно в любое время наблюдать за животными дома, разговаривать и играться лазерной точкой, которой можно управлять с телефона.

Премия Red Dot Design Award – награда в сфере дизайна. Победителей определяет "Центр дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия" из города Эссен.

За премию соревновались 6300 изобретений из 59 стран мира.

  • Напомним, три украинских стартапа
    https://espreso.tv/news/2018/01/31/try_ukrayinski_startapy_otrymaly_status_naykraschykh_u_sviti
    среди них - PetCube.

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