Украинцев предупредили, в каких реках и водоемах повысится уровень воды
10 апреля, 2018, 09:22
10 апреля на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня под влиянием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается удерживание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.
Также подъем уровней воды 10 апреля будет составлять:
- на реках бассейнов Припьяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратневском, Старовижевском, Любешивском, Маневичском р-нах Волынской обл.)
- на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород Северского) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.); достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;
- на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.
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