Украинцев предупредили, в каких реках и водоемах повысится уровень воды

10 апреля, 2018, 09:22

10 апреля на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня под влиянием нагонного ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается удерживание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города.

Также подъем уровней воды 10 апреля будет составлять: