Украина готова платить пенсии на оккупированный Донбасс через Красный Крест, - Жебривский

10 апреля, 2018, 19:15

Украинское правительство может согласиться выплачивать пенсию на временно оккупированной территории, если процесс будет осуществляться через Красный Крест

Об этом рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает DW.

Среди 3,3 миллиона зарегистрированных пенсионеров–внутренне перемещенных лиц, примерно 200-250 тысяч постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Остальные больше всего жалуются на то, что должны приезжать, чтобы проходить идентификацию, ведь выплата пенсии может быть заблокирована, если пенсионер–ВПЛ не придет лично в отделение "Ощадбанка" один-два раза в полгода.

"Но как по-другому? На той территории украинских банков нет. Государство сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку”, - отметил Жебривский.

По его словам, этот вопрос можно решить при помощи организации Красного Креста.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока что механизмов, как без идентификации производить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать”, - заявил глава администрации.

По словам Жебривского, сложнее всего людям с инвалидностью. Украинская администрация не может посчитать их точное количество, потому что они прикованы к постели и не могут приехать на контролируемую территорию.