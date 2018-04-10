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Ударная группа американских ВМС отправилась в сторону Ближнего Востока

Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Ближнего Востока

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В боевую группу, кроме самого авианосца, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы - "Арле Берк", "Балклі", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Также позже к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхем" и "Салливанс".

Общая численность экипажей кораблей превышает 6,5 тыс. человек.

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