Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордное за 200 лет количество снега

10 апреля, 2018, 00:05

Ученые зафиксировали рекордные снегопады в Антарктиде — количество осадков в 21 веке на 10% превышает показатели, которые были 200 лет назад

Об этом сообщает ВВС.

На континенте в период с 2001 до 2010 года выпало 272 миллиарда тонн снега.

Годовой объем осадков эквивалентный объему воды в двух Мертвых морях. Также этого количества воды хватило бы, чтобы погрузить Новую Зеландию на 1 метр вглубь.

Команда британских исследователей из Института изучения Антарктики пробурили 79 скважин на континенте и изучили толщину замерзших осадков. С помощью химического анализа удалось определить количество осадков каждого года.

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"Теоретически, чем больше нагревается Антарктида, тем более влажной должна быть атмосфера. Это приводит к увеличению снегопадов. И то, что мы демонстрируем в исследовании, подтверждает это", — заявила глава исследовательской команды доктор Лиз Томас.

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