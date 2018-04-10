Ученые зафиксировали в Антарктиде рекордное за 200 лет количество снега
Об этом сообщает ВВС.
На континенте в период с 2001 до 2010 года выпало 272 миллиарда тонн снега.
Годовой объем осадков эквивалентный объему воды в двух Мертвых морях. Также этого количества воды хватило бы, чтобы погрузить Новую Зеландию на 1 метр вглубь.
Команда британских исследователей из Института изучения Антарктики пробурили 79 скважин на континенте и изучили толщину замерзших осадков. С помощью химического анализа удалось определить количество осадков каждого года.
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"Теоретически, чем больше нагревается Антарктида, тем более влажной должна быть атмосфера. Это приводит к увеличению снегопадов. И то, что мы демонстрируем в исследовании, подтверждает это", — заявила глава исследовательской команды доктор Лиз Томас.
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