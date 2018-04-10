Ученые протестировали нейроимплант - усилитель памяти. Он улучшает на 35%
Авторы статьи, опубликованной в Journal of Neural Engineering, доказывают, что ненадежную углеродистую память (то есть обычную человеческую) можно укрепить кремниевой, компьютерной, имплантировав в мозг чип, который помогает вспоминать забытое.
Исследование, профинансированное Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), доказало возможность реализации такой технологии.
Нейроимплант распознает электромагнитную активность мозга, выделяет паттерны, которые сопровождают корректное извлечение из памяти воспоминаний, а потом воспроизводит эти паттерны, которые стимулируют отдельные группы нейронов слабыми электрическими импульсами.
Участников эксперимента было немного - всего 15 человек, все - с диагностированной эпилепсией и связанной с ней потерей кратковременной памяти; нейроимплант ввели в их мозг во время выполнения другой операции, которая была необходима каждому из испытуемых.
Импланты в гиппокампе улучшили кратковременную память участников эксперимента в среднем на 35%. "Мы почти не сомневались, что это сработает, потому что мы уже проводили успешные эксперименты на животных, но мы были удивлены тем, насколько эффективно это сработало на людях", - поясняет в сопроводительном видео один из авторов работы, Роберт Хэмпсон (Robert Hampson).
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