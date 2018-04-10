Ученые нашли деревянные орудия труда неандертальцев, которым 90 тысяч лет
Исследование было опубликовано в журнале PLOS One, сообщает ScienceAlert.
Находка была сделана в городке Аранбальца (Aranbaltza), в Стране Басков. С помощью оптического датирования специалисты смогли определить возраст орудий: оказалось, что они датируются Средним палеолитом - временем, когда Европу населяли неандертальцы.
Отмечается, что находка является невероятной редкостью. Древесина - это органический материал, склонный к разложению, и поэтому деревянные орудия, связанные с ранней историей человечества, обычно не сохраняются. Они могут сохраниться только в очень специфической среде - например, в осадочных породах в Аранбальце.
Исследователи подробно изучили одно из найденных орудий и пришли к выводу, что оно могло использоваться для выкапывания пищи, камней или же просто для выкапывания ям.
Как отмечают авторы новой работы, некоторые доступные - прямые и косвенные свидетельства позволяют предположить, что древесина играла значительную роль в технологической адаптации неандертальцев. Так, в отличие от камней и костей, дерево - более пластичный материал для изготовления орудий разной формы.
Хотя деревянные инструменты, которые использовались неандертальцами, известны не так хорошо, они все же обнаруживались и ранее.
Так, в Германии в 1995 году было найдено деревянное оружие, датируемое 300 000 годами до настоящего времени. Кроме того, в прошлом году была опубликована работа, в которой описывались деревянные орудия неандертальцев, обнаруженные в Тоскане, Италия, и датируются 171 000 лет до наших дней.
Таким образом, пусть орудия, найденные в Испании, не являются древнейшими из таких, они подтверждают предположение, что деревянные инструменты, видимо, были широко распространены в палеолитической Европе.
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