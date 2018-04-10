У Пинчука пояснили $150 тысяч для Фонда Трампа
Об этом сообщает ВВС.
"Пожертвования были сделаны, чтобы поддержать работу Фонда и конференции Ялтинской европейской стратегии. Единственная причина, по которой Фонд Виктора Пинчука обратился к господину Трампу, а также к другим мировым лидерам, заключалась в содействии укреплению и стабильности связей между Украиной и Западом", - заявили в Фонде Пинчука.
Представители организации также напомнили, что господин Трамп во время выступления подчеркнул необходимость лидерства США в поддержке Украины и ее территориальной целостности.
"Пожертвования сделали по специальному запросу Фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда было несколько кандидатов на республиканскую номинацию на пост президента и не было никакой уверенности, что господин Трамп будет кандидатом от республиканцев в 2016 году", - отметили в Фонде Пинчука.
- Напомним, в сентябре 2015 года Фонд Пинчука предоставил $150 тыс. Фонду Трампа за его участие в конференции Ялтинская Европейская Стратегия в Киеве. Трамп в режиме видеоконференции около 20 минут выступал на тему "Как новая судьба Украины влияет на Европу и мир".
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