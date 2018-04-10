У Пинчука пояснили $150 тысяч для Фонда Трампа

10 апреля, 2018, 13:15

В фонде украинского бизнесмена Виктора Пинчука пояснили, что взнос $150 тыс. в Фонд Дональда Трампа за его видеовыступление на конференции Ялтинская Европейская Стратегия (YES) был сделан для укрепления связей между Украиной и Западом

Об этом сообщает ВВС.

"Пожертвования были сделаны, чтобы поддержать работу Фонда и конференции Ялтинской европейской стратегии. Единственная причина, по которой Фонд Виктора Пинчука обратился к господину Трампу, а также к другим мировым лидерам, заключалась в содействии укреплению и стабильности связей между Украиной и Западом", - заявили в Фонде Пинчука.

Представители организации также напомнили, что господин Трамп во время выступления подчеркнул необходимость лидерства США в поддержке Украины и ее территориальной целостности.

"Пожертвования сделали по специальному запросу Фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда было несколько кандидатов на республиканскую номинацию на пост президента и не было никакой уверенности, что господин Трамп будет кандидатом от республиканцев в 2016 году", - отметили в Фонде Пинчука.