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У Пинчука пояснили $150 тысяч для Фонда Трампа

В фонде украинского бизнесмена Виктора Пинчука пояснили, что взнос $150 тыс. в Фонд Дональда Трампа за его видеовыступление на конференции Ялтинская Европейская Стратегия (YES) был сделан для укрепления связей между Украиной и Западом

Об этом сообщает ВВС.

"Пожертвования были сделаны, чтобы поддержать работу Фонда и конференции Ялтинской европейской стратегии. Единственная причина, по которой Фонд Виктора Пинчука обратился к господину Трампу, а также к другим мировым лидерам, заключалась в содействии укреплению и стабильности связей между Украиной и Западом", - заявили в Фонде Пинчука.

Представители организации также напомнили, что господин Трамп во время выступления подчеркнул необходимость лидерства США в поддержке Украины и ее территориальной целостности.

"Пожертвования сделали по специальному запросу Фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда было несколько кандидатов на республиканскую номинацию на пост президента и не было никакой уверенности, что господин Трамп будет кандидатом от республиканцев в 2016 году", - отметили в Фонде Пинчука.

  • Напомним, в сентябре 2015 года Фонд Пинчука предоставил $150 тыс. Фонду Трампа за его участие в конференции Ялтинская Европейская Стратегия в Киеве. Трамп в режиме видеоконференции около 20 минут выступал на тему "Как новая судьба Украины влияет на Европу и мир".
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