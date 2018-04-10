У берегов Сирии заметили эсминец США с ракетами "Томагавк", - СМИ
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Журналисты пишут, что оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк" эсминец сейчас находится в 100 км от российской военно-морской базы.
Отмечается, что самолеты российских Вооруженных сил четыре раза пролетели на низкой высоте над военным кораблем.
Отметим, до этого источник из американского флота сообщил изданию Washington examiner, что США имеют в регионе вблизи Сирии несколько кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Томагавк".
В частности, речь шла и об эсминце USS "Дональд Кук", который только что завершил портовый вызов на Кипре и начал двигаться в восточном Средиземноморье в радиусе действия Сирии.
Тем временем американские чиновники отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ в связи с использованием Сирией химического оружия в Гуте.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- В США не исключают нанесения удара по позициям армии президента Башара Асада за предполагаемое применение химического оружия против гражданских.
- Президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.
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