У берегов Сирии заметили эсминец США с ракетами "Томагавк", - СМИ

10 апреля, 2018, 08:43

Американский боевой эсминец USS Donald Cook прибыл к берегу города Тартус в Сирии, оставив кипрский порт города Ларнака

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Журналисты пишут, что оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк" эсминец сейчас находится в 100 км от российской военно-морской базы.

Отмечается, что самолеты российских Вооруженных сил четыре раза пролетели на низкой высоте над военным кораблем.

Отметим, до этого источник из американского флота сообщил изданию Washington examiner, что США имеют в регионе вблизи Сирии несколько кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Томагавк".

В частности, речь шла и об эсминце USS "Дональд Кук", который только что завершил портовый вызов на Кипре и начал двигаться в восточном Средиземноморье в радиусе действия Сирии.

Тем временем американские чиновники отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ в связи с использованием Сирией химического оружия в Гуте.

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