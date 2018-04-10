Трамп отменил командировку в Южную Америку, чтобы готовить ответ на химатаку в Сирии

10 апреля, 2018, 18:16

Президент Дональд Трамп остался в Вашингтоне для координаций действий США относительно химической атаки в Сирии

Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп отказался от запланированной поездки в Южную Америку и остался в Соединенных Штатах, чтобы "контролировать американскую реакцию на ситуацию в Сирии и следить за развитием событий по всему миру".

Вместо Трампа на саммит лидеров американских стран в Лиму поедет вице-президент Майк Пенс.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что президент остался в Вашингтоне для координации действий США в ответ на химическую атаку в Сирии.

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