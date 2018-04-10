Трамп отменил командировку в Южную Америку, чтобы готовить ответ на химатаку в Сирии
10 апреля, 2018, 18:16
Президент Дональд Трамп остался в Вашингтоне для координаций действий США относительно химической атаки в Сирии
Об этом сообщает CNN.
Дональд Трамп отказался от запланированной поездки в Южную Америку и остался в Соединенных Штатах, чтобы "контролировать американскую реакцию на ситуацию в Сирии и следить за развитием событий по всему миру".
Вместо Трампа на саммит лидеров американских стран в Лиму поедет вице-президент Майк Пенс.
Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что президент остался в Вашингтоне для координации действий США в ответ на химическую атаку в Сирии.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, содержавшая зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, воюющая на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- Европейский Союз заявил, что имеющиеся доказательства указывают на сирийского президента Башара Асада.
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