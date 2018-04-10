Сирийская армия готова к экстренной эвакуации из Гуты, люди начали покидать города
Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Отмечается, что сирийская армия и ее союзники готовы к экстренной эвакуации из всех военных аэропортов и баз, которые расположены в Дамаске и в провинции Хомс, а также в районах Тартуса и Латакии.
В частности, в ведомстве рассказали, что видели, как сотни военных со своими семьями и другими гражданскими лицами выехали из Восточной Гуты на 65 автобусах и направились на север Сирии.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, что американский боевой эсминец USS Donald Cook прибыл к берегу города Тартус в Сирии, он оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".
Накануне президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.
Источники СМИ среди американских чиновников отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- В США не исключают нанесения удара по позициям армии президента Башара Асада за предполагаемое применение химического оружия против гражданских.
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