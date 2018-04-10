Сирийская армия готова к экстренной эвакуации из Гуты, люди начали покидать города

10 апреля, 2018, 14:40

Сирийские военные и мирные жители начали эвакуацию из Восточной Гуты, где накануне было применено химическое оружие

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Отмечается, что сирийская армия и ее союзники готовы к экстренной эвакуации из всех военных аэропортов и баз, которые расположены в Дамаске и в провинции Хомс, а также в районах Тартуса и Латакии.

В частности, в ведомстве рассказали, что видели, как сотни военных со своими семьями и другими гражданскими лицами выехали из Восточной Гуты на 65 автобусах и направились на север Сирии.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что американский боевой эсминец USS Donald Cook прибыл к берегу города Тартус в Сирии, он оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".

Накануне президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Источники СМИ среди американских чиновников отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте.

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