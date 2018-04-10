Суд продлил Шепелеву арест на 2 месяца
10 апреля, 2018, 12:59
Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева на два месяца
Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в коментаре "Интерфакс-Украина".
"Печерский райсуд продлил арест на два месяца", - подчеркнула она.
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Напомним, накануне Луценко заявил, что ГПУ имеет документы о том, что Шепелев в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Также есть копии документов, которые доказывают, что он - агент ФСБ.
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- Напомним, Шепелева задержали в Украине 8 февраля в Украине по подозрению в совершении ряда преступлений, в частности за госизмену. При себе экс-нардеп имел удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".
- По информации СМИ, Шепелева задержали в Украине после того, как он сбежал из России, которая объявила его в международный розыск.
- СБУ возбудила уголовное производство по факту избиения Шепелева.
- Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
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