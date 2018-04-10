Суд продлил Шепелеву арест на 2 месяца

10 апреля, 2018, 12:59

Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева на два месяца

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в коментаре "Интерфакс-Украина".

"Печерский райсуд продлил арест на два месяца", - подчеркнула она.

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Напомним, накануне Луценко заявил, что ГПУ имеет документы о том, что Шепелев в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Также есть копии документов, которые доказывают, что он - агент ФСБ.

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