США не исключают многонационального военного ответа на действия властей Сирии, - Reuters
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова ряда американских чиновников.
Чиновники не раскрыли планов американской администрации, однако отметили, что сейчас разрабатываются военные варианты в ответ на действия сирийских властей.
Эксперты по вопросам военных действий в Сирии говорят, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США, которая будет направлена на то, чтобы помешать использованию химического оружия на территории Сирии.
В частности, президент Эммануэль Макрон в феврале предупредил, что Франция нанесет удар по Сирии, если последняя нарушит соглашения, запрещающие химическое оружие. Франция имеет более дюжины боевых самолетов на Ближнем Востоке, а также может нанести удар с моря.
Британский посол в ООН Карен Пирс сказала журналистам, что Британия хотела бы начать надлежащее расследование по этому делу, однако все варианты действий в отношении Сирии остаются возможными.
Эксперты предполагают, что потенциальные будущие удары по Сирии будут сосредоточены на объектах, связанных с прошлыми сообщениями об использовании химического оружия. Речь идет о базе, в частности об авиабазе "Думайр", где находятся сирийские вертолеты Ми-8 и которую в соцсетях связывают с ударом по городу Дума.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары вблизи Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- В США не исключают нанесения удара по позициям армии президента Башара Асада за предполагаемое применение химического оружия против гражданских.
- Президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.
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