США не исключают многонационального военного ответа на действия властей Сирии, - Reuters

10 апреля, 2018, 07:39

Власти США рассматривают многонациональный военный ответ в связи с использованием Сирией химического оружия в Гуте

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова ряда американских чиновников.

Чиновники не раскрыли планов американской администрации, однако отметили, что сейчас разрабатываются военные варианты в ответ на действия сирийских властей.

Эксперты по вопросам военных действий в Сирии говорят, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США, которая будет направлена на то, чтобы помешать использованию химического оружия на территории Сирии.

В частности, президент Эммануэль Макрон в феврале предупредил, что Франция нанесет удар по Сирии, если последняя нарушит соглашения, запрещающие химическое оружие. Франция имеет более дюжины боевых самолетов на Ближнем Востоке, а также может нанести удар с моря.

Британский посол в ООН Карен Пирс сказала журналистам, что Британия хотела бы начать надлежащее расследование по этому делу, однако все варианты действий в отношении Сирии остаются возможными.

Эксперты предполагают, что потенциальные будущие удары по Сирии будут сосредоточены на объектах, связанных с прошлыми сообщениями об использовании химического оружия. Речь идет о базе, в частности об авиабазе "Думайр", где находятся сирийские вертолеты Ми-8 и которую в соцсетях связывают с ударом по городу Дума.

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