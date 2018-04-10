Советник Путина Сурков объявил для России "эпоху геополитического одиночества"

10 апреля, 2018, 11:50

Ответственный за войну на Донбассе советник президента России Владимира Путина Владислав Сурков написал статью, в которой объявил о прекращении движения своей страны к европейской цивилизации и предрек ей столетие "геополитического одиночества"

Статья вышла на сайте журнала "Россия в глобальной политике".

"14-й год нашего века памятный важными и очень важными достижениями, о которых все знают и все сказано. Но самое важное из тогдашних событий только сейчас открывается нам, и медленная, глубокая новость о нем теперь только достигает наших ушей. Событие это - завершение эпического путешествия России на Запад, прекращение многократных и бесплодных попыток стать частью Западной цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С 14-го года и далее простирается неопределенно долгое новое время, эпоха 14+, в которой нас ожидает 100 (200? 300?) лет геополитического одиночества", - написал Сурков.

При этом советник Путина отметил и то, что Восточная цивилизация не подходит России.

"Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Оба пути пройдены. Теперь будут популярны идеи третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима", - пишет Сурков.

Советник Путина называет Россию "страной-полукровкой" и сравнивает ее с ребенком от смешанного брака. При этом сам Сурков имеет смешанное русско-чеченское происхождение.

"И все же вряд ли мы третья цивилизация. Скорее, удвоенная и двойная. Такая, что вобрала и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская одновременно, а поэтому не азиатская и не европейская совсем. Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает о блуждающей идентичности человека, родившегося в смешанном браке. Он всем родственник и нигде неродной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то. Россия - это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока", - считает Сурков.

В то же время Сурков прогнозирует, что Россия будет привлекать инвестиции, торговать и воевать с другими странами.

"Россия, без сомнения, будет торговать, привлекать инвестиции, будет обмениваться знаниями, воевать (война - тоже способ общения), будет принимать участие в колаборациях, будет находиться в организациях, конкурировать и сотрудничать, будет вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение. Только уже без ложных целей и самоотрицания", - подытожил советник Путина.

Напоследок Сурков процитировал рэпера Оксимирона, назвав его "классиком отечественной поэзии".

"Будет трудно, не раз вспомнится классика отечественной поэзии: "Вокруг только тернии, тернии, тернии... б***, когда уже звезды?!", - написал Сурков.