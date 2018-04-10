Сколько миллиардов потеряли российские олигархи после санкций США. Данные Bloomberg
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что все, кроме одного из 27 российских магнатов, показатели которых включены в индекс "Миллиардеры Bloomberg", потеряли деньги.
Больше всего от санкции пока пострадал генеральный директор российской горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин, чье состояние сократилось на $2,25 млрд.
Тем временем капитал президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова снизился на $1,37 млрд, а глава Совета директоров российско-американского СП "Ренова" Виктор Вексельберг потерял $1,28 млрд.
А вот состояние бывшего президента компании "Русал" Олега Дерипаски уже сократилось на $1,2 млрд. Акции самой российской компании-производителя алюминия "Русал" упали на 41,8% 9 апреля на фоне введения американских санкций против российских олигархов и компаний.
- Напомним, 6 апреля правительство США ввело санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.
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