Сколько миллиардов потеряли российские олигархи после санкций США. Данные Bloomberg

10 апреля, 2018, 09:42

Совокупный чистый капитал богатейших людей России снизился на $16 млрд после введения американских санкций на прошлой неделе

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что все, кроме одного из 27 российских магнатов, показатели которых включены в индекс "Миллиардеры Bloomberg", потеряли деньги.

Больше всего от санкции пока пострадал генеральный директор российской горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин, чье состояние сократилось на $2,25 млрд.

Тем временем капитал президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова снизился на $1,37 млрд, а глава Совета директоров российско-американского СП "Ренова" Виктор Вексельберг потерял $1,28 млрд.

А вот состояние бывшего президента компании "Русал" Олега Дерипаски уже сократилось на $1,2 млрд. Акции самой российской компании-производителя алюминия "Русал" упали на 41,8% 9 апреля на фоне введения американских санкций против российских олигархов и компаний.