СБУ проводит обыски в квартире Надежды Савченко
Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Надежды Савченко Олег Соловей.
Информация об обысках также указана на странице в Facebook пресс-секретаря нардепа Татьяны Проторченко.
Соловей сообщил, что на месте обысков присутствует его коллега, адвокат Бугай.
"По месту жительства следователь позвонил адвокату Бугаю и пригласил на проведение обыска. В ходе проведения обыска Бугай написал замечания, которые будут приобщены к протоколу", - говорит Соловей.
Добавил, что сам он на месте обыска не был, потому что на тот момент был на свидании с Савченко.
В ГПУ заявили, что к обыскам не имеют никакого отношения. "Нас там нет", - сказала пресс-секретарь генпрокурора.
Впоследствии пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски, однако не предоставила подробностей.
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