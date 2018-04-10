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СБУ проводит обыски в квартире Надежды Савченко

Правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Надежды Савченко Олег Соловей.

Информация об обысках также указана на странице в Facebook пресс-секретаря нардепа Татьяны Проторченко.

Соловей сообщил, что на месте обысков присутствует его коллега, адвокат Бугай.

"По месту жительства следователь позвонил адвокату Бугаю и пригласил на проведение обыска. В ходе проведения обыска Бугай написал замечания, которые будут приобщены к протоколу", - говорит Соловей.

Добавил, что сам он на месте обыска не был, потому что на тот момент был на свидании с Савченко.

В ГПУ заявили, что к обыскам не имеют никакого отношения. "Нас там нет", - сказала пресс-секретарь генпрокурора.

Впоследствии пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски, однако не предоставила подробностей.

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