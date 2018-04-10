Самую большую и самую дорогую битву в последнем сезоне "Игры престолов" снимали 2 месяца
10 апреля, 2018, 00:45
Сцену великой битвы в восьмом сезоне сериала "Игра престолов" завершили снимать после двух месяцев работы
Об этом сообщает Independent.
Съемки происходили на локациях, известных по сериалу как Винтерфелл.
Ассистент режиссера Джонатан Кинланс поблагодарил за работу тысячи членов команды, которые приняли участие в одной из крупнейших и самых дорогих сражений, которые когда-либо снимали на телевидении".
"Это все. 55 ночей, 11 недель, три локации. Вы никогда не увидите нечто подобное", — сказал Кинланс. Отмечается, что продолжительность съемок сцен битвы вдвое побила рекорд самой длинной баталии, снятой в этом сериале.
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