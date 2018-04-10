Российский рубль продолжает дешеветь после новых санкций США

10 апреля, 2018, 15:55

Во вторник, 10 апреля, курс российского рубля продолжил падение на фоне введенных Минфином США санкций против российских олигархов, топ-чиновников и компаний

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Так, с первых минут торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 61 руб./$. За полчаса доллар преодолел отметки в 62 руб. и 63 руб. В 11:05 курс впервые с декабря 2016 приблизился к уровню 63,95 руб./$, что почти на 4 руб. выше закрытия основных торгов накануне. В это же время курс евро вырос на 3,82 руб. - до 78,87 руб./Евро.

К 12:05 биржевой курс доллара стабилизировался на уровне около 62,25 руб./$, что на 2,25 руб. выше закрытия предыдущего дня. Курс евро закрепился у отметки 76,88 руб. - на 2,9 руб. выше закрытия понедельника.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 апреля, вырос по сравнению с вчерашним показателем на 3,79 руб. - до 62,36 руб./$; евро - на 4,92 руб. до 76,85 руб./евро.