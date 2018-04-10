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Россия ворует песок из крымского заповедника для строительства Керченского моста, - ГПУ

Прокуратура АР Крым расследует незаконную добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") на временно оккупированных территориях

Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Установлено, что незаконную добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Maritime Services.

Ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи. Компания-расхититель ведет свой бизнес также с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины.

Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, по постановлению следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте судна подозреваемой кампании.

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