Россия ворует песок из крымского заповедника для строительства Керченского моста, - ГПУ
10 апреля, 2018, 20:10
Прокуратура АР Крым расследует незаконную добычу песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") на временно оккупированных территориях
Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Установлено, что незаконную добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Maritime Services.
Ворованный песок используют для незаконного строительства моста в районе Керчи. Компания-расхититель ведет свой бизнес также с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины.
Для возмещения убытков в указанном уголовном производстве, по постановлению следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об аресте судна подозреваемой кампании.
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма.
- 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания.
- Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Вывезти команду хотели представители генконсульства России.
- 10 апреля капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко отпущен под залог.
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