Россия на Совбезе ООН ветировала резолюцию о расследовании химатак в Сирии

10 апреля, 2018, 23:15

Россия во время заседания Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии

За документ проголосовали 12 членов Совета Безопасности, против — Россия и Боливия, Китай воздержался, сообщают российские СМИ.

США сегодня вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. США предлагали рассмотреть предложение о расследовании сообщений о химической атаке в сирийской Восточной Гуте.

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