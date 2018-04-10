Россия на Совбезе ООН ветировала резолюцию о расследовании химатак в Сирии
10 апреля, 2018, 23:15
Россия во время заседания Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии
За документ проголосовали 12 членов Совета Безопасности, против — Россия и Боливия, Китай воздержался, сообщают российские СМИ.
США сегодня вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. США предлагали рассмотреть предложение о расследовании сообщений о химической атаке в сирийской Восточной Гуте.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- Европейский Союз заявил, что имеющиеся доказательства указывают на сирийского президента Башара Асада.
- 10 апреля президент США Дональд Трамп вместо командировки остался в Вашингтоне для координаций действий США по поводу химической атаки в Сирии.
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