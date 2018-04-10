"Укрзализныця" запустит поезд-лоукост Киев–Рига
10 апреля, 2018, 17:46
"Укрзализныця" готова запустить поезд "четырех столиц", который свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.
"УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев–Минск–Вильнюс–Рига", – заявил Лавренюк.
Стоимостью билета будет составлять около 1855 грн ( по курсу на 10 апреля - 59 евро).
- Ранее в "Укрзализныци" рассказали о планах ввести в ночных поездах полноценное питание.
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