 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" запустит поезд-лоукост Киев–Рига


фото: youtube
"Укрзализныця" готова запустить поезд "четырех столиц", который свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев–Минск–Вильнюс–Рига", – заявил Лавренюк.

Стоимостью билета будет составлять около 1855 грн ( по курсу на 10 апреля - 59 евро).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

10 апреля, 2018 вторник

9 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать