"Укрзализныця" запустит поезд-лоукост Киев–Рига

10 апреля, 2018, 17:46

"Укрзализныця" готова запустить поезд "четырех столиц", который свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.

"УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев–Минск–Вильнюс–Рига", – заявил Лавренюк.

Стоимостью билета будет составлять около 1855 грн ( по курсу на 10 апреля - 59 евро).