"Укрпочта" тестирует свое мобильное приложение

10 апреля, 2018, 16:48

Каждый украинец может присоединиться к тестированию мобильного приложения "Укрпочта"

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Приложение поможет проверять статус доставки, заказывать курьера, оформлять отправления или почтовые переводы на ходу.

Также пользователи смогут отследить отправления, создать собственную почтовую марку, найти необходимое отделение и сделать перевод с карты в отделение.

Сейчас приложение находится в стадии бета-тестирования. В тестировании может принять участие каждый желающий украинец.