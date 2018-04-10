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"Укрпочта" тестирует свое мобильное приложение

Каждый украинец может присоединиться к тестированию мобильного приложения "Укрпочта"

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Приложение поможет проверять статус доставки, заказывать курьера, оформлять отправления или почтовые переводы на ходу.

Также пользователи смогут отследить отправления, создать собственную почтовую марку, найти необходимое отделение и сделать перевод с карты в отделение.

Сейчас приложение находится в стадии бета-тестирования. В тестировании может принять участие каждый желающий украинец.

 

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