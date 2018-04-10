"Укрпочта" тестирует свое мобильное приложение
10 апреля, 2018, 16:48
Каждый украинец может присоединиться к тестированию мобильного приложения "Укрпочта"
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Приложение поможет проверять статус доставки, заказывать курьера, оформлять отправления или почтовые переводы на ходу.
Также пользователи смогут отследить отправления, создать собственную почтовую марку, найти необходимое отделение и сделать перевод с карты в отделение.
Сейчас приложение находится в стадии бета-тестирования. В тестировании может принять участие каждый желающий украинец.
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