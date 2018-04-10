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"Рома" разгромила "Барселону" и ворвалась в 1/2 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" победила "Барселону" и сенсационно вышла в следующий раунд турнира

Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторный матч

"Рома" (Италия) - "Барселона" (Испания) 3:0

Голы: Джеко, 6; де Росси, 58 (пен.); Манолас, 82

Первый матч - 1:4.

  • 4 марта в первой игре 1/4 финала "Барселона" на своем поле уверенно победила "Рому" со счетом 4:1.

  • В другом четвертьфинале сегодня в английском дерби "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" 1:2 и вылетел из ЛЧ.

  • В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" одолела донецкий "Шахтер".

  • 11 апреля в повторных матчах 1/4 финала немецкая "Бавария" примет испанскую "Севилью", а "Реал" сыграет в Мадриде против итальянского "Ювентуса".
  • Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

 

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