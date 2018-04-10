"Рома" - "Барселона": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
10 апреля, 2018, 14:06
Сегодня в Риме в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" принимает "Барселону"
Украинские телезрители увидят матч в прямой трансляции со "Стадио Олимпико".
21:45 - "Рома" (Италия) - "Барселона" (Испания), телеканалы "Футбол 1" и "НЛО TV".
- 4 марта в первой игре 1/4 финала "Барселона" на своем поле уверенно победила "Рому" со счетом 4:1.
- В другом четвертьфинале сегодня в английском дерби "Манчестер Сити" примет "Ливерпуль", которому он проиграл в первой игре 0:3.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" одолела донецкий "Шахтер".
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