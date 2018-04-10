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"Рома" - "Барселона": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в Риме в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" принимает "Барселону"

Украинские телезрители увидят матч в прямой трансляции со "Стадио Олимпико".

21:45 - "Рома" (Италия) - "Барселона" (Испания), телеканалы "Футбол 1" и "НЛО TV".

 

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