"Ощадбанк" предостерегает от очередного мошеннического клона своего официального сайта

10 апреля, 2018, 17:31

Мошенники создали клон официального сайта "Ощадбанка" - с имитацией дизайна, контента и похожим доменным именем (адресом)

Об этом сообщает настоящий сайт "Ощадбанка"

Главное отличие, по которому можно отличить настоящий сайт от подделки, - доменное имя.

Настоящий официальный сайт банка работает по адресу https://www.oschadbank.ua.

Мошеннический сайт-клон расположен по адресу http://oschadnybank.com.ua - по этой ссылке не нужно переходить, поскольку это угрожает заражением вашего устройства и кражей ваших данных или денег.

"Предупреждаем, что "Ощадбанк" не имеет никакого отношения к сайту http://oschadnybank.com.ua и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", - отмечают в государственной финучреждении.

Также в банке посоветовали пользоваться сайтами, адрес которых начинается с https:// для того, чтобы обезопаситься от мошенников.