"Ощадбанк" предостерегает от очередного мошеннического клона своего официального сайта
Об этом сообщает настоящий сайт "Ощадбанка"
Главное отличие, по которому можно отличить настоящий сайт от подделки, - доменное имя.
Настоящий официальный сайт банка работает по адресу https://www.oschadbank.ua.
Мошеннический сайт-клон расположен по адресу http://oschadnybank.com.ua - по этой ссылке не нужно переходить, поскольку это угрожает заражением вашего устройства и кражей ваших данных или денег.
"Предупреждаем, что "Ощадбанк" не имеет никакого отношения к сайту http://oschadnybank.com.ua и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга", - отмечают в государственной финучреждении.
Также в банке посоветовали пользоваться сайтами, адрес которых начинается с https:// для того, чтобы обезопаситься от мошенников.
- Напомним, в конце марта мошенники также создали копию сайта "Ощадбанка" для кражи денег пользователей.
- В Минсоцполитики предупредили, что мошенники притворяются работниками министерства и обманывают пожилых людей - пытаются продать им медицинскую технику.
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