"Оппозиционный блок" финансируют фиктивные предприятия, - СМИ

10 апреля, 2018, 19:28

Партию "Оппозиционный блок" в 2017 году, кроме поступлений из государственного бюджета и взносов физических лиц, финансировали фиктивные фирмы

Об этом говорится в расследовании журналистов, информирует "Украинская правда".

Так, физические лица перечисляли средства только региональным ячейкам, и это были незначительные суммы, которые в целом составили 4 миллиона 750 тысяч гривен. Юридические лица спонсировали "Оппоблок" гораздо активнее. Компания "Агротрейдмаркет" перечислила 2,55 млн гривен, "Полистройсервис" - 1 млн гривен, ООО "Магден-плюс" - 1,1 млн гривен, "Гиперион мега" - 1 млн гривен.

Как выяснили журналисты, по указанным адресам расположения фирм "Гиперион мега", "Магден-плюс" и "Полистройсервис" не было никакой.

Финансовый аналитик ОО "Эйдос" Сергей Адаменко отметил, что в 2016 года "Оппозиционный блок" профинансировали семь юридических лиц на общую сумму более 12 млн гривен. В 2017 году четыре юридических лица профинансировали блок примерно на 3,8 млн гривен.

"Есть четыре основных фирмы," Агротрейдмаркет "является основной, поскольку она внесла 2,5 миллиона гривен на счета политической партии" Оппозиционный блок". Фамилии учредителей этих компаний я сознательно не буду называть, но они параллельно являются еще учредителями нескольких десятков фирм. То есть один человек руководит двумя или тремя десятками фирм. И чтобы вы понимали, уставный фонд в них до тысячи гривен. То есть это фирмы, которые существуют на бумаге ", - отметил Адаменко.

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На вопрос журналистов, знают ли своих спонсоров представители "Оппоблока", народный депутат Юрий Мирошниченко ответил, что сейчас есть вопросы к отчетам большинства политических сил.

"Я считаю, что это связано со сложностями заполнения отчетов. На первом этапе в 2016 году было больше вопросов, в 2017 их уже меньше. Я прогнозирую, что это эволюционный процесс", - сказал Мирошниченко.

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В апреле 2017 журналисты выяснили, что "Оппоблок" финансируют фирмы, зарегистрированные в "виртуальном офисе": в парикмахерской и на рыбном госпредприятии. Среди них - компания ООО "Гиперион мега", перечислившая на счет "Оппоблока" более миллиона гривен, директором и учредителем которой является Владимир Ткаченко.

Журналисты посетили директора, и выяснили, что Ткаченко неизвестно ни о взносах, ни о самой компании.

11 сентября 2017 Шевченковский райсуд Киева обязал Национальную полицию проверить данные из финансового отчета партии "Оппозиционный блок". 29 января этого года стало известно, что производство закрыли, потому что владелец "Гиперион Мега" Ткаченко сообщил следователям, что принял журналистов за мошенников - и именно поэтому отрицал пожертвования на "Оппоблок".