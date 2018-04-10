"Ман Сити" - "Ливерпуль": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля, 2018, 13:19
Сегодня английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Украинские телезрители увидят игру в прямом эфире
21:45 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия), телеканал "Футбол 2".
- В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Сити" - 3:0.
- Сегодня в другом четвертьфинале итальянская "Рома" примет испанскую "Барселону", которая дома выиграла со счетом 4:1.
- 11 апреля в повторных матчах 1/4 финала немецкая "Бавария" примет испанскую "Севилью", а "Реал" сыграет в Мадриде против итальянского "Ювентуса".
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-