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"Ман Сити" - "Ливерпуль": где смотреть матч 1/4 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Украинские телезрители увидят игру в прямом эфире

21:45 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия), телеканал "Футбол 2".

  • В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Манчестер Сити" - 3:0.
  • Сегодня в другом четвертьфинале итальянская "Рома" примет испанскую "Барселону", которая дома выиграла со счетом 4:1.
  • 11 апреля в повторных матчах 1/4 финала немецкая "Бавария" примет испанскую "Севилью", а "Реал" сыграет в Мадриде против итальянского "Ювентуса".

 

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