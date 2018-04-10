"Ливерпуль" одолел "Ман Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
10 апреля, 2018, 23:39
"Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/4 финала. Повторный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:2
Голы: Габриэль Жезус, 2 - Салах, 56, Фирмино, 77
Первый матч - 0:3.
- В первом четвертьфинальном матче "Ливерпуль" неожиданно победил дома "Манчестер Сити" с крупным счетом - 3:0.
- 10 октября в иной ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" победила "Барселону" 3:0 и прошла дальше.
- 11 апреля в повторных матчах 1/4 финала немецкая "Бавария" примет испанскую "Севилью", а "Реал" сыграет в Мадриде против итальянского "Ювентуса".
- Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
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