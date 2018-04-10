Пить кофе и худеть. Диетологи рассказали, как употреблять напиток, чтобы потерять вес

10 апреля, 2018, 12:49

Кофе не только помогает проснуться, но и улучшает метаболизм

Выводы диетологов пишет The Independent.

Диетолог Сара Фловерс рассказывает, что для похудения кофе лучше пить утром. Этот напиток улучшает обмен веществ и этим стимулирует термогенез – выработка организмом тепла для поддержания постоянной температуры тела и обеспечения работы всех его систем. Именно это помогает сжигать жир.

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Также в кофе есть хлорогеновая кислота: она замедляет поглощение углеводов и расщепляет жир.

Исследовательница не советует увеличивать дозу кофе в день, ведь тогда организм может привыкнуть к нему и выработать иммунитет.

Нормой считают одну-две чашки кофе без сахара и молока.