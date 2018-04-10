Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, чего хотят вместо подарков на свадьбу
10 апреля, 2018, 10:36
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили гостей не приносить подарки на их свадьбу
Об этом пишет The Guardian.
Вместо дорогих презентов, молодожены просят приглашенных перечислять деньги на благотворительность.
Принц Гарри и Меган выбрали семь небольших организаций, которым можно пожертвовать деньги. По их словам, до этого времени они не имели дела с этими организациями.
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Средства смогут перечислить на защиту окружающей среды, борьбу с ВИЧ-инфекцией, а также на расширение прав женщин.
Также можно будет помочь бездомным.
- Ранее Британский Кенсингтонский дворец обнародовал фото помолвки принца Гарри Уэльского с американской актрисой Меган Маркл.
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