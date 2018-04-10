Приближается долгожданное лето: прогноз погоды на неделю
Об этом в выпуске прогноза погоды сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Вследствие действия антициклона, который установился на территории Украины, наблюдается высокое атмосферное давление, говорит синоптик. Это приводит к теплой и солнечной погоде.
Температурные показатели достигают отметок, которые приближаются к летней погоде: средняя температура - +22 градуса по Цельсию. В центральной части воздух прогреется до +25, а в южной, в частности на Крымском полуострове — до +26 градусов по Цельсию.
Прохладнее будет лишь на побережьях морей - +12-15 градусов. Это происходит за счет того, что температура воды в море еще не прогрелась, отмечает Наталья Диденко.
Синоптик предупреждает, что на западе возможны кратковременные дожди и грозы.
“В течение недели ситуация существенно не изменится,12-13 апреля в Украину придет атмосферный фронт, который принесет локальные кратковременные дожди, возможно, даже с грозами. Эти дожди, хотя и временно, но будут снижать температуру воздуха”, - говорит Диденко.
11 апреля в Киеве предполагается солнечная погода, температура воздуха - +22 градуса.
В связи с теплой и сухой погодой синоптик предупреждает о пожарной опасности и советует быть осторожнее с огнем.
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