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Прокурор США выясняет, почему бизнесмен Пинчук пожертвовал Фонду Трампа $150 тысяч

Специальный прокурор по вопросам расследования вмешательства России в выборы США-2018 Роберт Мюллер заинтересовался пожертвованием украинского бизнесмена Виктора Пинчука в Фонд президента Дональда Трампа

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что информацию о пожертвовании Пинчука Мюллер получил от компании Trump Organization. Бизнесмен в сентябре 2015 года предоставил $150 тысяч Фонда Трампа в обмен на то, что последний примет участие в видеоконференции в Киеве.

Речь идет о конференции Ялтинская Европейская Стратегия (YES), во время которой Трамп потратил около 20 минут в режиме видеоконференции, говоря на тему "Как новая судьба Украины влияет на Европу и мир".

Как пояснил бывший глава одного из налоговых подразделений организации, платеж Пинчука является интересным. Ведь эта жертва фактически была сделана иностранцем во время избирательной кампании и "выглядела как попытка приобрести за деньги фактор влияния". Источник издания считает, что эта сумма является необычной за такую короткую речь.

В NYT напомнили, что Пинчук является зятем бывшего президента Леонида Кучмы, который с 1994 по 2005 года возглавлял правительство, которое критиковали за коррупцию, кумовство и убийство журналистов-диссидентов.

"Пинчук, которого производители стали в США обвиняли в ее незаконном демпинге на американском рынке по искусственно заниженным ценам, во время кампании привлек к себе еще больше внимания из-за его связи с Хиллари Клинтон и ее семейным фондом. Он пожертвовал этой организации более $13 млн с 2006 года", - отмечают журналисты.

  • Ранее стало известно, что представители ФБР провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. При этом ФБР получило ордер на обыск после того, как получило документы от Мюллера.
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