Правительство назначит рекордную сумму денег на ремонт местных дорог
10 апреля, 2018, 17:00
Облгосадминистрации получат 11,5 млрд грн из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения
Об этом сообщает информационный портал правительства.
Это рекордная для Украины сумма, которая будет направлена непосредственно на ремонт дорог в регионах. Размер субвенций пропорционален протяженности дорог местного значения.
На сайте обнародована информация о размере финансирования каждой области. К тому же руководство облгосадминистраций имеет возможность направлять на ремонт дорог средства областного бюджета.
- 1 января 2018 года автомобильные дороги местного значения переданы в сферу управления областных государственных администраций. Для финансирования ремонта и содержания местных дорог правительство предусмотрело в Государственном дорожном фонде субвенцию в размере 11,5 миллиардов гривен.
- Напомним, в 2017 году в Украине отремонтировали самое большое количество дорог за последние 5 лет – 2,1 тыс. км. Для сравнения, в 2014 году было отремонтировано только 102 км. В этом году правительство увеличило финансирование ремонтов и строительства дорог до 47 млрд грн.
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