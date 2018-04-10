Правительство назначит рекордную сумму денег на ремонт местных дорог

10 апреля, 2018, 17:00

Облгосадминистрации получат 11,5 млрд грн из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения

Об этом сообщает информационный портал правительства.

Это рекордная для Украины сумма, которая будет направлена непосредственно на ремонт дорог в регионах. Размер субвенций пропорционален протяженности дорог местного значения.

На сайте обнародована информация о размере финансирования каждой области. К тому же руководство облгосадминистраций имеет возможность направлять на ремонт дорог средства областного бюджета.