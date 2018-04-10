Помощник Трампа по вопросам безопасности подал в отставку
10 апреля, 2018, 21:28
Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку
Об этом передает издание The Washington Post.
Издание со ссылкой на два неназванных источника сообщает, что отставка была инициирована новоназначенным советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.
"Президент благодарен Тому за приверженность делу поддержания безопасности и обеспечения охраны нашей страны", — прокомментировала отставку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Официально о причинах отставки не сообщается. В то же время, по данным издания, чиновника обвиняли в медлительности во введении оборонной стратегии США и наказании РФ за вмешательство в выборы.
- 10 апреля президент Дональд Трамп вместо командировки остался в Вашингтоне для координаций действий США относительно химической атаки в Сирии.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-