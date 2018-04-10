Помощник Трампа по вопросам безопасности подал в отставку

10 апреля, 2018, 21:28

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку

Об этом передает издание The Washington Post.

Издание со ссылкой на два неназванных источника сообщает, что отставка была инициирована новоназначенным советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Президент благодарен Тому за приверженность делу поддержания безопасности и обеспечения охраны нашей страны", — прокомментировала отставку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Официально о причинах отставки не сообщается. В то же время, по данным издания, чиновника обвиняли в медлительности во введении оборонной стратегии США и наказании РФ за вмешательство в выборы.