Полсотни рейдеров пытались захватить предприятие в Черкасской области
10 апреля, 2018, 18:43
Правоохранители задержали 50 рейдеров, которые пытались захватить сельское предприятие в Черкасской области
Об этом сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогу, все 50 человек-рейдеров задержаны”, - говорится в сообщении.
Аброськин указывают, что "рейдерам" заплатили 500 грн за день работы.
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