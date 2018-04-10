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Полсотни рейдеров пытались захватить предприятие в Черкасской области


фото: Facebook
Правоохранители задержали 50 рейдеров, которые пытались захватить сельское предприятие в Черкасской области

Об этом сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогу, все 50 человек-рейдеров задержаны”, - говорится в сообщении.

Аброськин указывают, что "рейдерам" заплатили 500 грн за день работы.

 

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