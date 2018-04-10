По правительственной авиабазе в Сирии нанесли мощный удар с воздуха. Дамаск и Москва обвиняют Израиль

10 апреля, 2018, 17:34

Утром 9 апреля израильские истребители F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийской авиабазе Т-4 "Тияз" на востоке провинции Хомс в Сирии

В результате авиаудара есть убитые и раненые, сообщило государственное агентство SANA, ссылаясь на источник среди военных.

По словам очевидцев, в результате удара погибли 14 человек.

О том, что авиаудар нанесли израильские ВВС, заявили в Москве. "Девятого апреля в период с 03:25 по 03:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор "Т-4". Подразделениями ПВО ВС САР (Сирийской арабской республики, - ред.) в ходе противовоздушной боя уничтожены пять управляемых ракет", - отметили в официальном сообщении минобороны РФ.

Также министерство обороны России сообщило, что российские военные в результате удара не пострадали.

Власти Ирана подтвердили, что от авиаудара погибли четверо иранских военных советников, сообщает правительственное агентство "Фарс". Всего по данным агентства от удара погибли более десяти человек.

Официальный Дамаск обвинил Израиль в "продолжены политики терроризма". "В результате преступных израильских авиаударов погибли и получили ранения несколько сирийских граждан. Это произошло в рамках неизменной политики государственного терроризма Израиля и непрерывной поддержки террористических группировок в Сирии, что грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН о разъединении сил с 1974 года, а также решение Совбеза ООН и международные соглашения по борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении сирийского МИД, адресованной генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швиткин уже заявил, что теперь "Сирия имеет полное право нанести удар по тем базам, с которых осуществлялась атака на авиабазу".

А в Пентагоне сообщили, что не имеют никакого отношения к инциденту. В Израиле никак не прокомментировали заявления российской и сирийской стороны.

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Впрочем, в феврале текущего года Израиль нанес мощный удар по системе ПВО Сирии, включая и базу Т-4, - после того, как в ходе воздушного рейда был сбит израильский истребитель F-16. Тогда израильское военное ведомство заявило, что с территории базы в сторону Израиля был направлен беспилотник иранского производства.

Кроме того, министерство обороны Израиля заявило, что Иран и его стражи Исламской революции длительное время проводили активные действия на территории военной базы "Тияз" (Т-4). В частности, переправляли вооружения и боеприпасы боевикам ливанской "Хезболлы", воюющим на стороне сирийских правительственных войск.

Ранее Израиль заявлял, что не позволит своему заклятому врагу Ирану размещать свои военные базы в Сирии или использовать ее как плацдарм для своих действий, что в Израиле рассматривают как серьезную угрозу для себя.