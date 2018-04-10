PayPal начнет выпускать классические банковские карты
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что у PayPal нет банковской лицензии на работу в США, поэтому компания будет сотрудничать с крупнейшими банками, которые имеют право предоставлять подобные услуги. "Поэтому это не PayPal будет предоставлять клиентам свой сервис, а один банк - выпускать и обслуживать карты, другой - проводить финансовые операции по этим картам, третий - хранить ваши деньги. А рекламироваться это будет как услуга PayPal", - пишет WSJ.
PayPal уже достаточно давно работает в сфере банковского сервиса, но только для крайне небольшого количества людей. В рамках тестовой программы клиенты PayPal не платят за использование карт, нет практически никаких ограничений на ввод-вывод средств. Единственная платная услуга - снятие денег в банкоматах у банков, не являющихся партнерами сервиса.
PayPal используют более 200 млн человек по всему миру. В 2017 году через платежные сервисы компании прошло более $40 млрд.
Компания PayPal планирует работать по модели "виртуальных банков". У таких финансовых организаций нет собственной лицензии на работу сети банкоматов и физических отделений. Фактически, они сотрудничают с крупными банками, которые имеют разрешение на подобные операции, и продают свой сервис на их базе.
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