Общественный транспорт Вроцлава будет предоставлять услуги на украинском языке

10 апреля, 2018, 13:51

В терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта Вроцлава ввели автоматическое обслуживание на украинском языке

Об этом сообщает портал Prostir.

Таким образом, Городское предприятие транспорта "Wrocław" решило поддержать украинцев, которые живут, работают и учатся в столице Нижней Силезии.

Сейчас в Вроцлаве установлено 154 новые стационарных билетных терминала. Кроме того, в городском транспорте почти 3 тысячи компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор они имели три языковых версии: польскую, английскую и немецкую, теперь появилась и украинская.

По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10 процентов населения города могут составлять граждане Украины.

Раньше украинский язык в билетные терминалы городского транспорта был введен в Познани. Также Познань - первый город Польши, который запустил специальную подстраницу для граждан Украины на сайте города. На ней украинцы на родном языке могут найти информацию о городе, работе и образовании в столице Великопольши.