Общественный транспорт Вроцлава будет предоставлять услуги на украинском языке
Об этом сообщает портал Prostir.
Таким образом, Городское предприятие транспорта "Wrocław" решило поддержать украинцев, которые живут, работают и учатся в столице Нижней Силезии.
Сейчас в Вроцлаве установлено 154 новые стационарных билетных терминала. Кроме того, в городском транспорте почти 3 тысячи компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах. До сих пор они имели три языковых версии: польскую, английскую и немецкую, теперь появилась и украинская.
По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10 процентов населения города могут составлять граждане Украины.
Раньше украинский язык в билетные терминалы городского транспорта был введен в Познани. Также Познань - первый город Польши, который запустил специальную подстраницу для граждан Украины на сайте города. На ней украинцы на родном языке могут найти информацию о городе, работе и образовании в столице Великопольши.
- Ранее сообщалось, что в Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли первую в Турции специальность "украинский язык и литература".
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