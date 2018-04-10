НАПК проверит декларации 60 топ-чиновников, среди них - Порошенко, Гройсман, Парубий
Решение о проведении полной проверки деклараций принято на внеочередном заседании НАПК, информирует "Интерфакс-Украина".
Так, НАПК приняло решение о полной проверке декларации президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана (за 2017 год), председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, генерального прокурора Юрия Луценко, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (за 2015, 2016 и 2017 годы).
НАПК также проведет полную проверку деклараций министра внутренних дел Арсена Авакова, министра иностранных дел Павла Климкина, первого вице-премьера Степана Кубива, министра финансов Александра Данилюка (за 2017 год) и еще ряда членов правительства.
В решении НАПК указано, что этот список - не полный. На следующих заседаниях Агентство примет решение о проведении полной проверки деклараций других топ-чиновников.
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