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НАПК проверит декларации 60 топ-чиновников, среди них - Порошенко, Гройсман, Парубий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о полной проверке 60 деклараций украинских топ-чиновников

Решение о проведении полной проверки деклараций принято на внеочередном заседании НАПК, информирует "Интерфакс-Украина".

Так, НАПК приняло решение о полной проверке декларации президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана (за 2017 год), председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, генерального прокурора Юрия Луценко, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (за 2015, 2016 и 2017 годы).

НАПК также проведет полную проверку деклараций министра внутренних дел Арсена Авакова, министра иностранных дел Павла Климкина, первого вице-премьера Степана Кубива, министра финансов Александра Данилюка (за 2017 год) и еще ряда членов правительства.

В решении НАПК указано, что этот список - не полный. На следующих заседаниях Агентство примет решение о проведении полной проверки деклараций других топ-чиновников.

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