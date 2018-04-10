НАПК объяснило, как военные будут подавать е-декларации

10 апреля, 2018, 20:52

Предложенный НАПК законопроект не освобождает правоохранителей от обязанности представления электронных деклараций

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Как заявили в НАПК, законодательные изменения направлены на обеспечение безопасности субъектов декларирования, а также их семей.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения коррупции".

"Меры финансового контроля к военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, участвующих в проведении АТО, будут осуществляться в соответствии с порядком, который будет утверждаться НАПК. Ограничение публичного доступа к указанной информации не имеет целью сокрытие состояния декларантов, а лишь направлено на защиту жизни и имущества субъектов декларирования, обеспечивающих оборону страны, а также их семей ", - отмечают в НАПК.

В агентстве добавляют, что также предлагаемыми изменениями будет ограничена в публичной части реестра е-деклараций информацией о месте проживания субъектов декларирования на уровне области, а также названием органа, в котором работает декларант, без указания его должности.

Ранее Центр противодействия коррупции заявил, что НАПК разработало законопроект, которым, как утверждают в организации, предлагается разрешить всем правоохранителям, которые отправляются в зону АТО, не подавать декларации.