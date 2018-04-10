Нацполиция изменит правила отбора кандидатов

10 апреля, 2018, 16:52

Кандидатам в полицию, которые не уложились в норматив на доли секунды, дадут возможность пройти экзамен повторно через несколько месяцев

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует пресс-служба ведомства.

По его словам, за рубежом такая практика существует уже давно. Если кандидат мотивирован и имеет желание служить в полиции, но на финальном экзамене не укладывается в норматив на несколько секунд, ему дают возможность подтянуть свои навыки. После нескольких месяцев дополнительной подготовки он снова сдает экзамен. В случае успешной сдачи кандидат поступает на службу в ряды полиции.

"Я считаю, нам необходимо изменить подход и давать шанс кандидату подтянуть за несколько месяцев уровень своей подготовки до должного уровня", – отметил глава Нацполиции.

Он добавил, что сейчас в Академии патрульной полиции обучаются 185 курсантов из 12 регионов Украины. Среди них – слушатели из Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской и Херсонской областей.