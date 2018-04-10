На Полтавщине разбился вертолет
10 апреля, 2018, 19:50
Возле села Чернышовка в Шишацком районе Полтавской области упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной фирме
Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Полтавской области в Facebook.
Пострадавших в результате инцидента нет. На борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.
По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
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