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На Полтавщине разбился вертолет

Возле села Чернышовка в Шишацком районе Полтавской области упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной фирме

Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Полтавской области в Facebook.

Пострадавших в результате инцидента нет. На борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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