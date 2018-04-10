На Львовщине ночью трое человек попали под поезда
10 апреля, 2018, 11:11
В ночь на 10 апреля во Львовской области трое человек попали под поезда, в результате чего двое из них погибли
Об этом сообщили во Львовской облгосадминистрации, передает "Интерфакс-Украина".
Два смертельных случая произошли во Львове. В 00:40 на перегоне Скнилов-Львов электровоз травмировал 70-летнего львовянина. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
В 2:45 на перегоне Персенковка-Львов электровоз смертельно травмировал неизвестного мужчину, который выбежал на пути.
В 5:25 на переезде Комарно-Любень Великий (Городокский район) поезд "Солотвино-Львов" смертельно травмировал мужчину.
Причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются.
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