На Киевщине неизвестные врезались в инкассаторскую машину и ограбили ее

10 апреля, 2018, 13:23

В Ставищанском районе Киевской области неизвестные устроили ДТП при участии инкассаторского автомобиля и похитили из него денежные средства

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

10 апреля примерно в 12:00 в Киевской области неизвестные совершили нападение на инкассаторский автомобиль. Злоумышленники на автомобиле Audi или BMW (в настоящее время марка и модель устанавливаются), спровоцировали ДТП с инкассаторским авто, после чего совершили нападение и завладели деньгами. Потом они исчезли в неизвестном направлении.

Сейчас полиция ввела план-перехват "Сирена". Сумма средств еще неизвестна.