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На Харьковщине 4 человека погибли в ДТП, еще 5 человек получили ранения

В результате аварии в Харьковской области 9 апреля погибло четверо людей

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что вчера в час дня возле поселка Шевченково Шевченковского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло четыре человека, из них двое - дети.

Спасатели также отметили, что еще пятеро человек получили ранения и травмы, среди них один ребенок.

Впоследствии в полиции области рассказали детали об инциденте, произошедшем на автодороге Чугуев-Меловое. Предварительно установлено, что водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке погибла семья из города Купянск – 36-летний водитель, его 37-летняя жена и двое детей – 10-летняя девочка и мальчик 12 лет. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение", - подытожили правоохранители.

 

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