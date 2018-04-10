На Франковщине угарным газом отравились 8 человек, из них 4 - дети

10 апреля, 2018, 10:36

В г. Галич Ивано-Франковской области в реанимацию госпитализировали с отравлением 8 местных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Людей привезли в больницу 9 апреля в 20:20. По предварительным данным, галичане отравились угарным газом. Пострадавшие - жители двухэтажного восьмиквартирного дома по ул. Новгородской. Их состояние на данный момент средней тяжести.

Четверо из пострадавших - дти 2004, 2011, 2015 и 2017 годов рождения.

Причина отравления устанавливается.