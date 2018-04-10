На Донбассе ранен один украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов агрессор обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты Бутовка, противотанковый ракетный комплекс – неподалеку Широкина, а крупнокалиберные пулеметы – по оборонцях Гнутова, Новотроицка и Опытного.
Кроме того, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутова, из стрелкового оружия – Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицка, а позиции под Водяным – обстреливал вражеский снайпер.
На Луганском направлении с начала суток сохранялась тишина.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Пострадавший воин доставлен в лечебное учреждение.
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